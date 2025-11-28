Шереметьевские таможенники обнаружили незадекларированные украшения на 6 млн рублей

В карманах пассажира из Пекина находились два браслета и кольцо VCA, кольца Bvlgari, цепочка с кулоном Graff, сертификаты на изделия, а также серьги с камнями

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили незадекларированные ювелирные изделия известных брендов на 6 млн рублей у пассажира, прибывшего из Пекина. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Незадекларированные ювелирные изделия известных брендов на 6 млн рублей обнаружили шереметьевские таможенники у иностранного гражданина, прибывшего из Пекина (КНР)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы остановили мужчину на зеленом коридоре для выборочного контроля. "В карманах куртки и брюк у него находились два браслета и кольцо VCA, два кольца Bvlgari, цепочка с кулоном Graff, сертификаты на изделия, а также серьги с прозрачными камнями", - сообщили в ведомстве.

Однако нарушитель пояснил, что по просьбе знакомого должен был передать драгоценности третьему лицу. "Экспертиза установила, что ювелирные изделия подлинные, изготовлены из золота и платины 750-й и 900-й проб, со вставками из бриллиантов, малахита и бирюзы", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до 1 млн рублей.