ВККС разрешила завести дело о неправосудных приговорах на судью из Мордовии

По версии следствия, по личной просьбе Вячеслав Круглов назначил подсудимому всего два года колонии-поселения по статье о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю СК РФ возбудить уголовное дело в отношении судьи Краснослободского районного суда Республики Мордовия Вячеслава Круглова по статье о вынесении неправосудных приговоров. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания коллегии.

"ВККС рассмотрела представление председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Краснослободского районного суда Республики Мордовия Круглова Вячеслава Николаевича по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 305 Уголовного кодекса Российской Федерации (вынесение заведомо неправосудного приговора или иного судебного акта). ВККС решила дать согласие на возбуждение дела по указанной статье", - говорится в решении ВККС. В соответствии с российским законодательством возбудить уголовное дело в отношении судьи может только председатель СК РФ и только после согласия на это ВККС.

По версии следствия, по личной просьбе Круглов назначил подсудимому всего два года колонии-поселения по части 4 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Как указал докладчик, санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет, а оснований для смягчения не было - виновник страдал зависимостью от психоактивных веществ и в момент совершения преступления был в состоянии опьянения.

Приговор был отменен вышестоящей инстанцией за излишнюю мягкость, при пересмотре подсудимый был приговорен уже к 5,5 года колонии общего режима.