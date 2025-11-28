В Москве арестовали женщину за поджог автомобиля Следственного комитета РФ

Уроженка Киева разместила на машине вещество, служившее горючим материалом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября./ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы арестовал киевлянку Анастасию Стратович по обвинению в поджоге служебной машины Следственного комитета РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Стратович Анастасии, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), сроком на 1 месяц 30 суток", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, уроженка Киева вместе с иными лицами разместила на служебном автомобиле вещество, служившее горючим материалом. Из-за этих действий был полностью уничтожен служебный автомобиль Следственного комитета Российской Федерации.