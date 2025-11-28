С экс-замглавы новосибирского кардиоцентра сняли судимость

Евгения Покушалова ранее обвинили по делу о масштабных хищениях в центре

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска снял судимость с бывшего замдиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. академика Е. Н. Мешалкина Евгения Покушалова, ранее признанного виновным по делу о масштабных хищениях в центре. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Суд, с учетом установленных по делу обстоятельств, свидетельствующих о том, что Покушалов после отбытия им наказания вел себя безупречно, и доказал своим поведением свое исправление, пришел к выводу о снятии судимости", - говорится в сообщении.

В начале ноября 2021 года Центральный районный суд Новосибирска приговорил кардиохирурга к 2,5 года колонии и 400 тыс. рублей штрафа. Он признал свою вину и раскаялся. В феврале 2023 года он обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. 14 марта Первомайский районный суд Новосибирска удовлетворил прошение об УДО, неотбытая часть наказания составила четыре месяца и девять дней.

Как установлено судом, с 2015 по 2019 год Покушалов вместе с другими фигурантами дела создал и руководил семью фирмами, которые побеждали на аукционах, проводимых учреждением в целях закупки по государственным контрактам медицинских товаров на общую сумму более 7,8 млрд рублей. Покушалов вместе с другими фигурантами похитил почти 1,9 млрд рублей, поставляя товары по завышенным в ходе совершения фиктивных посреднических сделок ценам.

Кардиохирург Покушалов является автором сотен научных публикаций, лауреатом премии правительства РФ и государственной премии в области науки и технологий. До ареста в 2019 году был заместителем директора НМИЦ, занимал должность советника губернатора Новосибирской области. После освобождения Покушалов занял должность заместителя гендиректора по науке и развитию сети клиник "Центр новых медицинских технологий" и советника председателя Сибирского отделения РАН.