В Ростове-на-Дону из-за прорыва теплотрассы без отопления остался 21 дом

Специальные службы планируют восстановить работу теплотрассы к 18:00

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Теплоснабжение 21 многоквартирного дома в Кировском районе Ростова-на-Дону временно ограничено из-за дефекта на теплотрассе. Об этом в Telegram-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

"На проспекте Соколова, 79 обнаружен дефект на теплотрассе. На период проведения ремонтных работ временно остановлено теплоснабжение 21 МКД по улицам: Варфоломеева, Соколова, Чехова", - написала Пшеничная.

Специальные службы планируют восстановить работу теплотрассы сегодня к 18:00. Согласно сервису "Яндекс. Погода", сейчас температура воздуха в Ростове-на-Дону составляет 7 градусов тепла.