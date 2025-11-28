Экс-главу "Ивастроя" приговорили к 14 годам заочно

Андрей Пучков похитил более 90 млрд рублей у обманутых дольщиков

Редакция сайта ТАСС

Андрей Пучков

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Суд в Москве заочно приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего генерального директора компании "Ивастрой" Андрея Пучкова, похитившего более 90 млрд рублей у обманутых дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Бывший генеральный директор ООО "Ивастрой" Андрей Пучков, похитивший более 90 млрд рублей участников долевого строительства, заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима. На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Северного административного округа, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сказано в сообщении.

Также суд назначил ему штраф в размере 2 млн рублей и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях в сфере строительства жилых и нежилых зданий и помещений с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, на три года. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске.

Установлено, что Пучков на должности гендиректора "Ивастроя", не имея права осуществлять без решения общего собрания участников сделки на сумму свыше 15 млн рублей, действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для фонда "Созидание", передал фонду простые векселя на общую сумму 480 млн рублей. Кроме того, он, являясь фактическим руководителем компаний "Ивастрой", "Ваш город", "Экоквартал", "Хайгейт", "Континент проект", с ноября 2016 года по апрель 2018 года похитил деньги участников долевого строительства. При этом он достоверно знал, что финансовое положение возглавляемых им организаций не позволяет закончить строительство жилых комплексов "Опалиха 03", "Лесобережный", ЖК "Митино 02", ЖК "Лайково", ЖК "Видный город", ЖК "Солнечная система". Этими действиями Пучков причинил Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства, на который возложена обязанность по финансированию мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов, ущерб в размере свыше 90 млрд рублей, а также четырем физическим лицам на сумму более 25 млн рублей.