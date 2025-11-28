К поискам пропавшего в горах Адыгеи туриста в третий раз подключат авиацию

Поиски осложняются скальным рельефом и снежным покровом

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

МАЙКОП, 28 ноября. /ТАСС/. Спасатели на 10-й день поисков туриста из Краснодара, пропавшего в районе горы Тыбги в Адыгее, в третий раз подключат авиацию для обследования участка, где были обнаружены трекинговые палки, и ложбины в склоне горы. Об этом ТАСС сообщил начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда имени А. М. Носкова МЧС России - филиала Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России Дмитрий Голубев.

"Сегодня в третий раз планируем поднимать вертолет, потому что в понедельник планируется ухудшение погоды. Сейчас мы еще раз максимально отрабатываем спусковой гребень горы, где были обнаружены трекинговые палки туриста, и кулуар, то есть всю близлежащую территорию", - сказал он.

Ранее спасатели применяли беспилотные летательные аппараты, группировку нарастили до 21 человека. Никаких следов туриста в расширенной поисковой зоне не обнаружено. Поиски осложняются скальным рельефом и снежным покровом, который достигает порядка 20 см и сверху уже подтаял. "Ситуация такая, что человек как будто испарился, работаем на локациях не по одному разу", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 42-летний житель Краснодара отправился в поход вместе с подругой. 17 ноября он решил самостоятельно подняться с Турового балагана в сторону вершины Тыбги (высота 3 064 метра). Около суток спутница прождала его в базовом лагере, а днем 18 ноября самостоятельного спустилась в поселок Гузерипль и сообщила о произошедшем сотрудникам заповедника. Позже на слиянии двух хребтов Тыбги спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС обнаружили трекинговые палки туриста.

Гора Тыбга расположена в центре Кавказского биосферного заповедника, там обитает много диких зверей - медведей, волков, оленей, туров.