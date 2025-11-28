В Новосибирске завели дела против подростков за поджоги объектов сотовой связи

По данным следствия, один из злоумышленников получил от анонима в мессенджере несколько предложений о совершении диверсий

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили три уголовных дела в отношении четырех несовершеннолетних жителей Новосибирской области, которые подозреваются в диверсии и содействии диверсионной деятельности. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2025 года 15-летний подросток получил от анонима в мессенджере несколько предложений о совершении диверсий. Действуя по заданию неустановленного организатора, он привлек троих знакомых сверстников для поджогов объектов сотовой связи.

"Так, трое фигурантов совершили два поджога оборудования для цифровой связи в Октябрьском районе города Новосибирска", - сообщили в ведомстве.

Злоумышленники задержаны.