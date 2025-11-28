В Ростове-на-Дону число оставшихся без отопления домов достигло 51

Работу теплотрассы в Ворошиловском и Советском районах планируется восстановить к 19:00

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Число многоквартирных домов, оставшихся без отопления в Ростове-на-Дону в пятницу из-за аварий, выросло с 21 до 51. Аварии произошли в Кировском, Ворошиловском и Советском районах города, сообщила в Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

"На ул. Добровольского, 9/1 обнаружен дефект на теплотрассе. На период проведения ремонтных работ временно остановлено теплоснабжение 15 МКД в границах улиц: Комарова - Добровольского. <…> На ул. 2-й Краснодарской, 80/3 обнаружен дефект на теплотрассе. На период проведения ремонтных работ временно остановлено теплоснабжение 15 МКД в по улицам: пр. Коммунистический, 2-я Краснодарская", - написала Пшеничная.

Работу теплотрассы в Ворошиловском и Советском районах планируется восстановить к 19:00.

Ранее власти сообщили, что из-за прорыва теплотрассы в Кировском районе Ростова-на-Дону без отопления остался 21 дом. Теплоснабжение было ограничено по улицам Варфоломеева, Соколова, Чехова.