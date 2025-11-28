В Петербурге задержали поджигателя мастерской художника на Петроградской стороне

Заведено уголовное дело о покушении на убийство

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали 31-летнего мужчину по подозрению в поджоге мастерской художника на Полозовой улице в Санкт-Петербурге. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в городском главке ведомства.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан 31-летний гражданин. Предварительно установлено, что подозреваемый, достоверно зная о нахождении художника внутри подвального помещения, совершил покушение на его убийство путем поджога. Однако свой преступный умысел он не довел до конца, так как мужчина смог выбраться из пожара, получив ожоги", - говорится в сообщении.

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что жертвой поджога стал художник и бард Нельсон Искандарян. Подозреваемый был знаком с ним с 2018 года, мужчины общались на общие темы искусства. С 2023 года потерпевший стал уклоняться от звонков и встреч с фигурантом, и тот, затаив обиду, захотел отомстить. По данным следствия, подозреваемый регулярно употребляет наркотики. Уточняется, что дело в отношении него возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство общеопасным способом).

О происшествии сообщалось накануне. По данным полиции, поджог деревянной пристройки, ведшей ко входу в мастерскую 66-летнего художника, был совершен 26 ноября около 23:45 мск. Пожар потушил сам мужчина, находившийся в тот момент в мастерской.