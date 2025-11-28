ТАСС: самолет SU-1563 экстренно сел в Перми
Редакция сайта ТАСС
10:44
обновлено 10:50
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пассажирский самолет рейсом Иркутск - Москва экстренно сел в аэропорту Большое Савино в Перми, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"В аэропорту Большое Савино совершил экстренную посадку самолет SU-1563 сообщением Иркутск - Москва. На борту находились 158 человек, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной стала возможная утечка топлива.