ТАСС: самолет SU-1563 экстренно сел в Перми

На борту находились 158 человек, пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

© Andrey_Vasiliskov/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пассажирский самолет рейсом Иркутск - Москва экстренно сел в аэропорту Большое Савино в Перми, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В аэропорту Большое Савино совершил экстренную посадку самолет SU-1563 сообщением Иркутск - Москва. На борту находились 158 человек, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной стала возможная утечка топлива.