В Испании разоблачили мошенническую сеть, обманывавшую россиян и украинцев

Мошенники рассылали сообщения и звонили жертвам под видом полиции и местного Центробанка

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 28 ноября. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании разоблачила мошенническую схему, связанную с массовой рассылкой сообщений и осуществлением звонков под видом полиции и местного Центробанка. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, была задействована "промышленная компьютерная система, которая позволяла одновременно использовать тысячи sim-карт, отправляя миллионы сообщений и [осуществляя] звонки одновременно". Расследование началось после нескольких жалоб в Аликанте от потерпевших, которым звонили лица, выдававшие себя за сотрудников национальной полиции и Банка Испании, с требованием предоставить банковские реквизиты и осуществить крупные переводы. "Некоторые из этих звонков велись на русском или украинском языках, чтобы привлечь проживающих в Испании [лиц] этих национальностей", - отметили стражи порядка.

В ходе операции был задержан 41-летний мужчина. Среди прочего его обвиняют в мошенничестве, краже личных данных, подделке документов, отмывании денег и членстве в преступной организации. Подозреваемый оказывал услуги киберпреступным сетям по всему миру. В ходе обысков в Барселоне было изъято большое количество оборудования на сумму €400 тыс., а также десятки тысяч sim-карт.

Расследование продолжается. Гражданская гвардия продолжает анализировать изъятые материалы и устанавливать личность других злоумышленников и потерпевших. Сумма мошенничества оценивается в несколько миллионов евро.