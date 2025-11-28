В Днепрянах Херсонской области при атаке дронов ВСУ пострадали два человека
11:10
ГЕНИЧЕСК, 28 ноября. /ТАСС/. Два мирных жителя получили ранения в результате сбросов с дронов ВСУ в Днепрянах Херсонской области. Об этом сообщил и.о. главы городского округа Новая Каховка Владимир Оганесов.
"27 ноября на территории пгт Днепряны произошел очередной акт бессмысленной жестокости со стороны врага. В результате нескольких сбросов с беспилотного летательного аппарата по мирной территории: двое мирных жителей получили ранения, произошло возгорание одного из частных жилых домов", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Оганесова, поврежден микроавтобус. Помимо этого, в округе обезвредили неразорвавшийся боеприпас, жертв и разрушений нет.