В Днепрянах Херсонской области при атаке дронов ВСУ пострадали два человека

Также произошло возгорание частного жилого дома

ГЕНИЧЕСК, 28 ноября. /ТАСС/. Два мирных жителя получили ранения в результате сбросов с дронов ВСУ в Днепрянах Херсонской области. Об этом сообщил и.о. главы городского округа Новая Каховка Владимир Оганесов.

"27 ноября на территории пгт Днепряны произошел очередной акт бессмысленной жестокости со стороны врага. В результате нескольких сбросов с беспилотного летательного аппарата по мирной территории: двое мирных жителей получили ранения, произошло возгорание одного из частных жилых домов", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации Оганесова, поврежден микроавтобус. Помимо этого, в округе обезвредили неразорвавшийся боеприпас, жертв и разрушений нет.