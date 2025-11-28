В Петербурге завели дело на предполагаемую участницу ИГ

Подозреваемая находится за рубежом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании и террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу на основании материалов регионального управления ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической), ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании)", - говорится в сообщении.

По данным собеседника ТАСС в правоохранительных органах, фигурантка, будучи гражданкой России, находясь на территории иностранного государства, вступила в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Подозреваемая находится за рубежом.