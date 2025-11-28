Суд постановил уволить худрука пермского академического театра Мильграма

В ходе проверки был выявлен конфликт интересов в действиях руководителя театра при заключении 12 договоров на постановку спектаклей

ПЕРМЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми постановил уволить художественного руководителя Пермского академического Театра-Театра Бориса Мильграма в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья.

"Ленинский районный суд Перми удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора края о возложении на региональное Министерство культуры обязанности принять решение об увольнении художественного руководителя ГКБУК "Пермский академический Театр-Театр" в связи с утратой доверия", - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, в ходе прокурорской проверки был выявлен конфликт интересов в действиях руководителя театра при заключении 12 договоров на постановку спектаклей. Как сообщали местные СМИ, конфликт интересов возник при заключении театром контрактов на постановки спектаклей в 2022-2023 годах с режиссером Александром Пронькиным, супругой которого является дочь худрука Театра-Театра Эва Мильграм.

Борис Мильграм руководил Пермским академическим театром драмы с 2004 года, он полностью поменял концепцию и название театра, поэтому с 2007 года театр стал носить название Пермский академический Театр-Театр. С 2008 по 2011 год Мильграм занимал пост министра культуры и массовых коммуникаций Пермского края, в 2010 году был назначен на должность вице-премьера правительства Прикамья и стал одним из организаторов пермской "культурной революции". В 2012 году Борис Мильграм вернулся на работу в Театр-Театр и снова стал его художественным руководителем.