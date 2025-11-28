Жителя Енисейска задержали за нападение на главу города

По версии следствия, мужчина пришел в администрацию на личный прием к Валерию Никольскому, во время беседы он набросился на главу и нанес ему побои

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Житель города Енисейска на севере Красноярского края задержан за то, что во время личного приема набросился на главу города и нанес ему побои. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Енисейского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). <…> Подозреваемый задержан", - сообщили в СК.

По версии следствия, 28 ноября мужчина пришел в администрацию Енисейска на личный прием к главе города Валерию Никольскому. "В ходе беседы с представителем власти фигурант стал высказывать недовольство деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, набросился на главу и причинил ему телесные повреждения", - пояснили в ведомстве. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.