В Чернигове произошли взрывы

В Черниговской, Днепропетровской и Сумской областях действует воздушная тревога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Взрыв произошел в Чернигове на севере Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости". Позже издание информировало о втором взрыве в городе. Спустя некоторое время в Чернигове произошел третий взрыв.

В Черниговской, а также в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях действует воздушная тревога.

В новость внесены изменения (15:47 мск, 16:10 мск) - добавлена информация о новых взрывах.