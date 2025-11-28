В Чернигове произошли взрывы
Редакция сайта ТАСС
12:00
обновлено 13:11
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Взрыв произошел в Чернигове на севере Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости". Позже издание информировало о втором взрыве в городе. Спустя некоторое время в Чернигове произошел третий взрыв.
В Черниговской, а также в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях действует воздушная тревога.
В новость внесены изменения (15:47 мск, 16:10 мск) - добавлена информация о новых взрывах.