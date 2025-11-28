В Алтайском крае в ДТП погибли женщина и ребенок

Еще два человека пострадали

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Женщина и ребенок погибли в ДТП с участием двух автомобилей в Алтайском крае, также пострадали два человека, включая еще одного ребенка. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД.

"В результате ДТП погибли пассажиры "Тойоты-Королла": женщина и девочка 2011 года рождения. Водитель данного автомобиля и еще одна девочка 2015 года рождения получили травмы", - сообщили в ведомстве. Пострадавшие госпитализированы.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Changan. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования уголовного дела.