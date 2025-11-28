В Москве СК раскрыл убийство милиционера и его жены, совершенное в 1999 году

Обвиняемый частично признал вину

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Следователи СК раскрыли убийство оперуполномоченного уголовного розыска и его жены, совершенное в 1999 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК России по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное в составе группы). В настоящее время следователями столичного СК по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет совместно с оперативными сотрудниками полиции проанализированы материалы уголовного дела, дополнительно допрошен ряд свидетелей, а также изучена информация о круге общения потерпевшего накануне убийства. По результатам масштабной и кропотливой работы удалось установить причастность знакомых погибшего к совершенному преступлению. С одним из соучастников проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 ноября 1999 года в квартире жилого дома на Рязанском проспекте в Москве были обнаружены тела оперуполномоченного уголовного розыска одного из отделов милиции столицы и его жены с множественными огнестрельными ранениями. Убитых обнаружил их 9-летний сын, который в момент совершения преступления находился в гостях у соседей. На первоначальном этапе следствия в связи необходимостью проверки ряда версий, связанных с оперативной работой убитого, а также отсутствием объективных данных, указывающих на конкретное виновное лицо, раскрыть преступление, совершенное в условиях неочевидности, не удалось.

Следствием установлено, что фигурант с 1983 по 1986 год работал инспектором в отделении милиции, где служил потерпевший. Впоследствии, в 1991 и 1993 годах, он был осужден за разбой и побег из мест лишения свободы и отбывал наказание до 1999 года.

"В ходе допроса обвиняемый частично признал вину и сообщил следствию, что совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. С его участием проведена проверка показаний на месте, где он показал и подробно рассказал, как совершил преступление. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела установлено, что соучастник преступления скончался в 2014 году", - заключили в СК.