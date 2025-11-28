В Гонконге флаги приспустят до 1 декабря в знак траура

Из-за пожара погибли минимум 128 человек

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Chan Long Hei

ГОНКОНГ, 28 ноября. /ТАСС/. Флаги Китая и специального административного района (САР) КНР Гонконга (Сянгана) на всех правительственных зданиях и объектах будут приспущены в Гонконге до понедельника 1 декабря в знак траура по жертвам пожара, унесшего по меньшей мере 128 жизней. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Как указывает издание, власти также отменяют все развлекательные и праздничные мероприятия, спонсируемые или организованные правительством. Глава администрации (правительства) Гонконга Джон Ли (Ли Цзячао) вместе с другими высокопоставленными чиновниками проведет три минуты молчания в субботу в 08:00 утра (03:00 мск).

Во время траура во всех районах города будет размещена книга соболезнований - горожане смогут оставить в ней запись.

Тем временем, как сообщают представители администрации города, правительственный фонд помощи пострадавшим от пожара в Гонконге собрал к вечеру пятницы 800 млн гонконгских долларов (порядка $102 млн). В эту сумму входит 300 млн гонконгских долларов от властей мегаполиса, а также пожертвования от частных лиц и организаций.

Нынешний пожар стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. До этого самым большим по числу жертв возгорании в жилом здании в мегаполисе был пожар в комплексе Garley Building в 1996 году, в результате которого погиб 41 человек и 81 пострадал. При этом Гонконг знал и более трагические пожары. Самый смертоносный в истории мегаполиса датируется 27 февраля 1918 года на ипподроме Хэппи-Вэлли. Более 600 человек погибли после того, как временная трибуна рухнула и начался пожар. Еще один пожар, вспыхнувший в 1948 году на улице Des Voeux Road West в 1948 году, когда на складе загорелся груз целлулоидной пленки и огонь перекинулся на жилые помещения, привел к гибели 176 человек и ранениям 69 человек.