Обвиняемым в подготовке покушения на Владимира Соловьева продлили арест

Участники группировки Андрея Пронского также пытались поджечь военкомат в Конакове, сожгли автомобиль сторонника СВО на Украине и припаркованный автозак

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд продлил на три месяца арест соучастникам покушения на журналиста Владимира Соловьева. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Ходатайство удовлетворить, продлить обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 14 марта 2026 года", - сообщил собеседник агентства.

По версии обвинения, организатором покушения на Соловьева является Андрей Пронский. Он получал задания через Telegram от сотрудников ГУР Минобороны Украины. Так, один из них, некий Артем Дериглазов, 4 апреля 2022 года предложил Пронскому за материальное вознаграждение совершить покушение на журналиста Владимира Соловьева.

На скамье подсудимых также Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Еще один обвиняемый - Василий Стрижаков - признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.

Фигуранты дела обвиняются в организации деятельности террористической организации, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, возбуждении ненависти либо вражды, незаконном обороте оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, умышленном уничтожении или повреждении имущества, террористическом акте, приготовлении к убийству, а также незаконном обороте наркотических средств.

Помимо этого, участники группировки Пронского совершили несколько других преступлений. В частности, попытались поджечь военкомат в Конакове Тверской области, а также сожгли автомобиль сторонника СВО на Украине и припаркованный автозак. Все эти действия ими были совершены ввиду несогласия с проводимой на Украине специальной военной операцией.