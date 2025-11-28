В Саратовской области задержали подозреваемого в создании детской порнографии

Мужчина вел переписку с двумя девочками 7 и 11 лет и выманивал у них интимные фото

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Тверские полицейские задержали в Саратовской области мужчину, который вел переписку с двумя девочками 7 и 11 лет и выманивал у них интимные фото для изготовления порнографических материалов, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Тверской области.

"Подозреваемый задержан. Для установления обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, проводятся экспертизы. Следственным путем устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений и иных лиц, пострадавших от противоправной деятельности фигуранта", - говорится в сообщении.

Задержанный является жителем Саратовской области 1987 года рождения. По версии следствия, мужчина в период с июля по август 2025 года вел в интернете переписку с двумя малолетними, в ходе которой склонял девочек к направлению в его адрес материалов с изображением тела.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, предварительно установлено, что мужчина через популярную онлайн-игру общался с двумя жительницами города Осташкова 7 и 11 лет. В форме циничных бесед на сексуальные темы он убедил девочек произвести фото- и видеосъемку своего тела в обнаженном виде и направить файлы ему через мессенджер, впоследствии подозреваемый использовал их для изготовления порнографических материалов. "Полицейские изъяли у мужчины шесть мобильных телефонов, посредством которых он вел аналогичную переписку с несовершеннолетними. Тверские оперативники УБК УМВД этапировали злоумышленника в город Осташков. Подозреваемого проверяют на причастность к дополнительным эпизодам преступлений. Следственным органом в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 5 ст. 132, п. "в", "г" ст. 242.2 УК РФ", - сообщили в ведомстве.

Фигурант помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.