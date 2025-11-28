Третий обвиняемый по делу о поджоге дома Стармера не признал вину

В октябре двое граждан Украины также отказались признать себя виновными

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Гражданин Румынии выходец с Украины Станислав Карпюк не признал вину по обвинению в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщило агентство Bloomberg по итогам заседания в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.

В октябре двое граждан Украины - 21-летний Роман Лавринович и 35-летний Петр Починок - также не признали себя виновными. Рассмотрение дела по существу будет проходить в апреле 2026 года в Высоком суде Англии и Уэльса.

Лавринович, Починок и Карпюк обвиняются в причастности к поджогу не только двери частного дома Стармера стоимостью £2 млн (около $2,7 млн) в районе Кентиш-таун на севере Лондона, но и старого автомобиля Toyota RAV4 главы правительства, а также квартиры в районе Ислингтон, которая принадлежала нынешнему премьер-министру с 1991 по 1997 год. Эти инциденты произошли в период с 8 по 12 мая. Стармер после победы лейбористов на парламентских выборах в июле 2024 года переехал вместе с женой и детьми в резиденцию на Даунинг-стрит.