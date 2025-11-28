Мигранта из Таджикистана арестовали по делу об оправдании теракта в "Крокусе"

Мужчина опубликовал ряд сообщений в мессенджере Telegram, в которых оправдывал террористов, совершивших расстрел посетителей концертного зала

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО гражданина Таджикистана, который обвиняется в оправдании теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Читайте также

Теракт в "Крокус сити холле". Факты

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кудрата Курбонова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Срок меры - 26 января", - говорится в сообщении.

О задержании 28-летнего фигуранта сообщалось накануне. Как следует из материалов дела, 24-25 марта 2024 года мужчина опубликовал ряд сообщений в мессенджере Telegram, в которых оправдывал террористов, совершивших расстрел посетителей концертного зала "Крокус сити холл".

Как сообщал собеседник ТАСС в правоохранительных органах, Курбонов приехал в Россию на заработки в августе. Со слов самого мигранта, он является сторонником ИГ (организация признана в России террористической и запрещена) и намеревался "бороться с неверными" и стать "шахидом".

Как уточнили в пресс-службе судов, свою вину Курбонов признал и просил о более мягкой мере пресечения.