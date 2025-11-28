В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Жителей региона призвали сохранять спокойствие

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА объявлен на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он попросил жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от МЧС и правительства области. "Силы ПВО наготове", - отмечается в сообщении.