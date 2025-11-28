Тайфун "Кото" ослабевает

Стихия продвигается к материковой части Вьетнама

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Тайфун "Кото" постоянно меняет направление, постепенно слабея, по мере продвижения к материковой части Вьетнама. Об этом сообщили во вьетнамском Национальном центре гидрометеорологического прогнозирования.

Под влиянием тайфуна в западной части Южно-Китайского моря отмечаются сильные волны, достигающие в высоту четырех-шести м и сильный порывистый ветер. Гидрометеорологическое агентство прогнозирует, что шторм будет постоянно менять направление в течение следующих трех дней, двигаясь к побережью центральных вьетнамских провинций Зялай, Куаннгай, Кханьхоа и Даклак. Из-за воздействия шторма там возможны сильные волны в прибрежной части. Суда, действующие в этих потенциально опасных зонах, могут подвергнуться риску воздействия гроз, сильных ветров и торнадо.

На прошлой неделе центральная часть Вьетнама серьезно пострадала от масштабного наводнения, вызванного проливными дождями. В результате удара стихии погибли 98 человек и еще 10 числятся пропавшими без вести. Больше 270 тыс. частных домов, школ и административных зданий были затоплены и повреждены. Наводнение нанесло сокрушительный ущерб народному хозяйству Центрального Вьетнама - повреждены 82 тыс. га посевов риса и более 117 тыс.га других сельскохозяйственных культур и фруктовых плантаций, погибло 3,5 млн голов сельскохозяйственных животных и птицы. Экономические убытки от удара стихии, согласно оценкам вьетнамских властей, превышают 14,3 трлн донгов (более $545 млн).

По данным Департамента управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, с начала текущего года природные катастрофы унесли жизни свыше 400 человек, ранения получили более 720 человек. Общий материальный от стихийных бедствий по всей стране в этом году оцениваются более чем в 85 трлн донгов ($3,2 млрд).