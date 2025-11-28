В Польше задержали двух граждан Украины по подозрению в шпионаже

По информации следствия, они якобы направляли через Telegram представителям иностранной разведки фотографии объектов критической инфраструктуры

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции и спецслужб задержали в городе Люблине на востоке Польши двоих граждан Украины и трех граждан Белоруссии по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила национальная прокуратура республики.

"В рамках расследования, проводимого Люблинским отделением Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Люблине, сотрудники Агентства внутренней безопасности (польская спецслужба - прим. ТАСС) и полиции 25 и 26 ноября 2025 года задержали 5 человек: двоих граждан Украины - Александра С. и несовершеннолетнюю Софию Х., троих граждан Белоруссии - Викторию М., Антона М. и Владимира В.", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Прокуратура предъявила этой группе лиц обвинения в "деятельности в интересах иностранной разведки против Республики Польша в 2024 году". По данным следствия, они якобы направляли через Telegram представителям иностранной разведки фотографии объектов критической инфраструктуры.

В отношении троих подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде ареста на три месяца, несовершеннолетняя гражданка Украины помещена в интернат на аналогичный срок. В отношении гражданина Белоруссии Владимира В. в связи с его состоянием здоровья избрана мера пресечения в виде запрета на выезд из страны.