Жителя Калининградской области осудили на 20 лет за контрабанду 16 кг наркотиков

Установлено, что для сокрытия запрещенных веществ участники преступной группы использовали коробки со стиральным порошком

КАЛИНИНГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Жителя Правдинского района Калининградской области суд приговорил к 20 годам колонии по уголовному делу о контрабанде 16,5 кг наркотических средств. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Житель Правдинского района приговорен к 20 годам лишения свободы по уголовному делу о контрабанде свыше 16 кг наркотиков. Установлено, что в 2024 г. подсудимый осуществлял контрабанду наркотических средств на территорию Калининградской области. Для сокрытия запрещенных веществ участники преступной группы использовали коробки со стиральным порошком. <...> Суд назначил мужчине наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль Volkswagen, на котором перевозились наркотики. Преступная деятельность организованной группы пресечена сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.

В Калининградском областном суде добавили, что в преступное сообщество, в частности, входили неустановленные лица из числа жителей Нидерландов и России, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также житель Федеративной Республики Германия и Калининградской области, который сейчас имеет статус подсудимого. Приговор не вступил в законную силу.