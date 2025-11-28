Генпрокурор России потребовал признать экстремистской группу Pussy Riot

Александр Гуцан направил в суд соответствующий иск

Генеральный прокурор России Александр Гуцан © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Александр Гуцан направил в суд иск о признании экстремистским объединением панк-группу Pussy Riot. Об этом говорится в извещении Министерства юстиции России.

"Административное дело № 02а-1401/2025 по административному исковому заявлению заместителя генерального прокурора РФ о признании объединения "Панк-группа "Пусси райот" экстремистской организацией, запрете ее деятельности на территории РФ назначено к судебному разбирательству на 15 декабря 2025 года в 10:00", - сказано в сообщении.

Исковое заявление будет рассматривать Тверской суд Москвы.