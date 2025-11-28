В Геленджике произошел лесной пожар

Его площадь достигла 6 га

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Лесной пожар произошел в районе села под Геленджиком, возгорание удалось локализовать на площади 6 га. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого лесопожарного центра.

Пожар в Геленджикском лесничестве на Архипо-Осиповском участке был обнаружен днем 28 ноября, его начальная площадь оценивалась как 0,5 га.

"В 16:00 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 6 га. На текущий момент проводится комплекс мер по ликвидации лесного пожара", - говорится в сообщении.

Череда лесных пожаров началась в Краснодарском крае 23 ноября. За этот период в крае горели леса в Геленджике, Новороссийске, Абинском и Северском районах, под Краснодаром. В регионе действует экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Как сообщали журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в юго-восточных, юго-западных и северо-восточных районах края ожидается высокая пожароопасность 4-го класса, относящаяся к категории неблагоприятных явлений.