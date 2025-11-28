МВД выявило 8 750 ресурсов по распространению информации о наркотиках

Также установили 541 человека, осуществлявшего сбор дикорастущих наркосодержащих растений

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. МВД России выявило в ходе операции "Мак-2025", которая проходила с мая по октябрь, 8 750 интернет-ресурсов, распространявших запрещенную информацию о наркотиках. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Сотрудниками органов внутренних дел установлено 8 750 интернет-ресурсов, с помощью которых распространялась запрещенная информация о наркотиках", - сказала она.

Волк добавила, что при обследовании земельных участков граждан обнаружено 830 незаконных посевов, изъято свыше 54 тыс. кустов наркосодержащих растений, в том числе мака снотворного - 6,9 тыс., конопли - 46,9 тыс. Уничтожено около 12,5 тыс. очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на площади около 6,8 тыс. гектаров. Вынесено 9 235 предписаний по их уничтожению.

"Выявлено 6 056 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков естественного происхождения, из них 3 200 - по фактам незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств, 2 518 - незаконного производства, сбыта или пересылки, 295 - незаконного культивирования, 26 - организации либо содержания притонов, 11 - контрабанды", - добавила представитель МВД.

Кроме того, по ее словам, установлен 541 человек, осуществлявший сбор дикорастущих наркосодержащих растений. За незаконное культивирование привлечены к ответственности 602 человека, из них 295 - к уголовной и 307 - к административной. Выявлено 13 организованных групп, занимавшихся незаконным культивированием наркосодержащих растений. Составлено 8 207 протоколов об административных правонарушениях.

"Всего за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения к уголовной ответственности привлечен 4 071 человек, к административной ответственности - 6 865", - сказала Волк.

Она также рассказала, что задержано 1 390 лиц, объявленных в розыск за совершение преступлений, из них 67 - связанных с наркотиками. Из незаконного оборота изъято свыше 1,36 тонны наркотических средств, в том числе более 1,3 тонны марихуаны, 23,9 кг гашиша, 24,3 кг маковой соломы, 4,7 кг гашишного масла, 12,6 кг героина, 2,4 кг кокаина, 2 кг грибов, содержащих псилоцибин (псилоцин), а также 783,3 кг наркосодержащих растений либо их частей. Региональные межведомственные комплексные оперативно-профилактические операции "Мак-2025" проведены с мая по октябрь в 69 регионах РФ сотрудниками МВД России во взаимодействии с Минобороны России, Минсельхозом России, ФСБ России, ФТС России и при участии Росгвардии. Цель мероприятий - предупреждение, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства.