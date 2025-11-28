Семьи погибших при пожаре в Гонконге получат по $25,7 тыс.

Пострадавшим выплатят по $7,7 тыс.

ГОНКОНГ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Гонконга выделят компенсации семьям погибших и пострадавшим при пожаре в жилом комплексе, унесшим по меньшей мере 128 жизней. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По этой информации, семья каждого погибшего получит 200 тыс. гонконгских долларов ($25,7 тыс.), а также господдержку для проведения похорон. Каждый пострадавший в этом инциденте получит пособие в размере 50 тыс. гонконгских долларов ($6,4 тыс.) в дополнение к обещанной ранее выплате в 10 тыс. гонконгских долларов ($1,3 тыс.). Кроме того, за каждой пострадавшей семьей будет закреплен специальный соцработник, который будет ей помогать в решении насущных вопросов. При этом временное жилье всем пострадавшим предоставляется бесплатно.

Пожар начался в среду в жилом комплексе из восьми высотных домов Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга, одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, там живут около 4 тыс. человек. Данных о пострадавших при пожаре в Гонконге гражданах России пока не поступало.