Имущество управляющего делами главы Ингушетии конфискуют в госсобственность

Общая стоимость автомобилей, квартир, земельных участков и домов составляет более 80 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 28 ноября. /ТАСС/. Незаконно приобретенные управляющим делами главы и правительства Ингушетии автомобили, квартиры, земельные участки и дома общей стоимостью более 80 млн рублей будут обращены в госсобственность. Об этом сообщает прокуратура региона.

"Прокуратура Ингушетии совместно с региональным управлением ФСБ России провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в отношении управляющего делами главы и правительства республики. По результатам проверки установлены факты приобретения в собственность близких родственников должностного лица 6 транспортных средств, 3 квартир, 2 домов, 11 земельных участков и 2 машино-мест на территории Московской области и Ингушетии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, доказательств приобретения перечисленного имущества законным образом надзорные органы не нашли.

"Прокуратурой направлено в суд исковое заявление об обращении указанного имущества общей стоимостью более 80 млн рублей в доход Российской Федерации. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. После вступления решения суда в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение", - добавили в пресс-службе.