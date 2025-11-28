Следствие просит арестовать организатора центра реабилитации в Подмосковье

Анне Хоботовой также предъявили обвинение по трем статьям

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анны Хоботовой, основательницы реабилитационного центра в Подмосковье, где издевались над детьми. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, там также добавили, что ей предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ.

"Хоботовой предъявлено обвинение по ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетних) и ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте", - сообщили правоохранители.