Замглавы района Адыгеи стала фигуранткой дела после нарушения прав сироты

Бюджету муниципального образования "Гиагинский район" причинен ущерб на сумму свыше 3,2 млн рублей
14:58

МАЙКОП, 28 ноября. /ТАСС/. Следователи в Адыгее возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Гиагинского района после предоставления сироте неблагоустроенного жилья. Бюджету муниципалитета причинен ущерб на сумму свыше 3,2 млн рублей, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Гиагинского района по факту халатности при предоставлении сироте неблагоустроенного жилья. В результате приобретения квартиры, не соответствующей требованиям законодательства РФ, бюджету муниципального образования "Гиагинский район" причинен ущерб на сумму свыше 3 млн 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в марте администрация Гиагинского района приобрела жилое помещение в Майкопе для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Комиссией под руководством замглавы Гиагинского района оно было признано пригодным, однако председатель комиссии не присутствовала при осмотре и приемке квартиры. В дальнейшем жилье было передано местной жительнице, являющейся сиротой. Выяснилось, что квартира не соответствует требованиям законодательства и не отвечает качественным и техническим характеристикам, предусмотренным условиями контракта и актом обследования жилого помещения.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, уголовное дело в отношении заместителя главы Гиагинского района Веры Ермак возбуждено по материалам прокурорской проверки по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты его расследования находятся на контроле надзорного ведомства. Прокуратурой района в адрес главы муниципалитета внесено представление об устранении нарушений и о принятии мер для восстановления нарушенных прав сироты. 

