Организатор центра в Подмосковье, где избивали подростков, явилась к следователю сама

После допроса женщину задержали

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Московского областного суда/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Анна Хоботова, организатор реабилитационного центра в Подмосковье, где избивали подростков, явилась на допрос к следователю сама, где и была задержана. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Организатор реабилитационного центра явилась к следователю сама. После допроса она была задержана", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в подмосковном городе Дедовске действовал реабилитационный центр для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом сотрудники центра на системной основе под предлогом избавления от девиантного поведения применяли насилие к несовершеннолетним.

Хоботовой предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хоботовой, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.