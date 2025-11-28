Бастрыкин поручил возобновить расследование после массового отравления в Чувашии

Пока никто к ответственности не привлечен

ЧЕБОКСАРЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование по факту заболевания более 200 детей и взрослых после посещения школьной столовой в Чувашии в ноябре 2024 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале информационный центр ведомства.

В ноябре 2024 года более 200 человек обратились за помощью к медикам с признаками отравления после посещения школьной столовой в Новочебоксарске. Управление Роспотребнадзора по республике обнаружило у них фрагменты РНК норовируса. Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).

"В следственном управлении СК России по Чувашской Республике по данному факту расследовалось уголовное дело, которое было прекращено. <…> Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Чувашской Республике Александру Полтинину возобновить расследование и направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что в информационный центр ведомства поступило обращение в связи с несогласием с результатами установления обстоятельств происшествия. "До настоящего времени никто к ответственности не привлечен", - отмечается в сообщении.