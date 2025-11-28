В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в поджоге мастерской художника

Всеволод Дубинский свою вину не признал

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу 31-летнего мужчину, задержанного ранее за покушение на убийство петербургского художника путем поджога его мастерской на Петроградской стороне. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Всеволода Дубинского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство общеопасным способом). Срок меры - 26 января", - говорится в сообщении.

Своей вины Дубинский не признал и возражал против ареста. Как сообщалось ранее, вечером 26 ноября мужчина, по данным следствия, умышленно поджег деревянную пристройку к подвалу дома 8 на Полозовой улице, достоверно зная о нахождении внутри жильца, 66-летнего художника, после чего скрылся. Преступный умысел фигурант не довел до конца, так как потерпевший смог выбраться из пожара, получив ожоги.

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что пострадал художник и бард Нельсон Искандарян. Дубинский был знаком с ним с 2018 года, мужчины общались на общие темы искусства. С 2023 года потерпевший стал уклоняться от звонков и встреч с фигурантом, и тот, затаив обиду, захотел отомстить. По данным правоохранителей, обвиняемый регулярно употребляет наркотики.

О пожаре в мастерской художника стало известно накануне. По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, возгорание в подожженной пристройке потерпевший потушил самостоятельно. После задержания обвиняемый сообщил полицейским, что намеревался уничтожить произведения своего друга, желая ему "насолить". Изначально по факту случившегося в полиции было возбуждено дело об умышленном повреждении или уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).