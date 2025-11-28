Прокуратура оценит действия родителей детей, которых истязали в реабилитационном центре

Несовершеннолетние были помещены своими законными представителями на длительное время в фонд по договору оказания услуг психологической и социальной помощи

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Прокуратура даст оценку действиям родителей и законных представителей подростков, которых истязали в незаконном реабилитационном центре в Дедовске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Органами прокуратуры Московской области проверяется деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, также будет дана правовая оценка ненадлежащему исполнению родителями подростков своих обязанностей. Кроме того, указанные сведения направлены в прокуратуры регионов, на территории которых проживали дети и их законные представители, для рассмотрения вопроса об организации аналогичных проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.

На момент проверочных мероприятий в одном из филиалов фонда оказания помощи детям "Галактика", расположенном в Дедовске, находились 23 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет, прибывшие из Владимирской, Липецкой, Саратовской, Ярославской, Нижегородской, Московской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Установлено, что несовершеннолетние были помещены своими законными представителями на длительное время в фонд по договору оказания услуг психологической и социальной помощи.

"На время пребывания детей в центре некоторые законные представители фактически самоустранились от исполнения родительских обязанностей, несовершеннолетние не получали образовательные услуги и социальную реабилитацию. При этом они проживали в условиях изоляции, систематического применения физического и психологического насилия, были лишены нормального питания и отдыха", - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, что в городе Дедовске действовал реабилитационный центр для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом сотрудники центра на системной основе под предлогом избавления от девиантного поведения применяли насилие к несовершеннолетним.