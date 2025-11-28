Организатор реабилитационного центра в Подмосковье не признала вину

Обвиняемая также не раскаялась в содеянном

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Организатор реабилитационного центра в Дедовске, где истязали подростков, не признала вину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних в Истринском районе, а также причинения тяжкого вреда здоровью одного из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних. <...> Сегодня задержана организатор учреждения. В ходе допроса женщина не признала свою вину и не раскаялась в содеянном. Следователем ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, ограничении свободы и истязании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к настоящему время следователями допрошены 24 подростка и их родители, а также работники центра.

Установлено, что организованная преступная группа с целью незаконного извлечения прибыли организовала в Дедовске реабилитационный центр, где незаконно пребывали 24 подростка. Ежемесячное пребывание там стоило от 100 до 200 тыс. рублей, подростки находились в центре месяцами. С законными представителями подростков заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам, а за проступки их лишали еды. Лицензий на работу с указанными лицами и на оказание каких-либо услуг в сфере образования учреждение не имело. 23 ноября в реанимацию в бессознательном состоянии был доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями, следами связывания рук и ног.

Ранее обвинение в совершении преступлений уже предъявлено администратору центра и одному из постояльцев - 18-летней девушке, участвовавшей в избиении и истязании подростков. В отношении обоих судом избраны меры пресечения. В рамках уголовного дела проведен осмотр места происшествия и обыски. Назначены психолого-психиатрические и судебно-медицинские экспертизы.