Движение на СВХ в Москве было затруднено на 7 км из-за ДТП

На месте работали оперативные службы города

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Движение на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве в районе МЦК Бульвар Рокоссовского было затруднено на 7 км из-за ДТП. Об этом сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На СВХ (в районе МЦК Бульвар Рокоссовского) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. <...> Движение в сторону МЦК Локомотив затруднено на 7 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В новость внесены изменения (20:26 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.