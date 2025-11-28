У берегов Турции в Черном море загорелся шедший в Новороссийск танкер

Начались работы по спасению 25 членов экипажа, находящихся на борту

Редакция сайта ТАСС

© Christian Charisius/ picture alliance via Getty Images, архив

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Пожар вспыхнул в результате внешнего воздействия на шедшем в Новороссийск танкере Kairos под флагом Гамбии. Об этом сообщило Главное управление мореходства Турции.

Начались работы по спасению 25 членов экипажа, находящихся на борту.

"С шедшего пустым танкера Kairos, следовавшего в порт Новороссийск в России, поступило сообщение о пожаре, возникшем по причине внешнего воздействия, в 28 морских милях от нашего побережья. Состояние 25 членов экипажа на борту удовлетворительное. Для эвакуации моряков в регион направлены наши спасательные подразделения, процесс эвакуации находится под контролем", - сообщило управление.

Администрация губернатора провинции Коджаэли, у берегов которой произошел инцидент, также подтвердила факт пожара.