По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Предупреждение об угрозе с воздуха отменили спустя 25 минут

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная на всей территории Украины, отменена спустя примерно 25 минут, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщалось о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области на западе страны.

Сирены начали работать в Киеве, а затем предупреждение об угрозе с воздуха перекинулось на остальные регионы страны.

