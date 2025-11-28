По всей Украине объявляли воздушную тревогу
16:57
обновлено 17:28
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная на всей территории Украины, отменена спустя примерно 25 минут, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сообщалось о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области на западе страны.
Сирены начали работать в Киеве, а затем предупреждение об угрозе с воздуха перекинулось на остальные регионы страны.
