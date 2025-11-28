Жителя Ставрополья подозревают в незаконной передаче персональных данных

В ходе обысков по месту жительства злоумышленника было обнаружено и изъято более 3 тыс. электронных копий паспортов и иных документов с персональными данными граждан РФ, а также 1,5 тыс. sim-карт

СТАВРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Возбуждено 10 уголовных дел в отношении жителя Ставропольского края, который сдавал в аренду телефонные номера, оформленные на жителей РФ, неизвестным на Украине, в том числе для мошенничества. Мужчина подозревается в незаконном хранении и передаче персональных данных, сообщает пресс-служба УФСБ России по краю.

"УФСБ России по Ставропольскому краю задокументирована противоправная деятельность местного жителя, причастного к незаконному сбору и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные. В отношении злоумышленника были возбуждены десять уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 1 ст. 272.1 и п. "а", "в" ч. 3 ст. 272.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, житель Ставрополя с начала 2025 года передавал в аренду мобильные номера неизвестным на территории России и Украины, которые использовали их для финансовых махинаций, мошенничества и звонков с угрозами террористического характера.

"В ходе проведенных обысков по месту жительства злоумышленника было обнаружено и изъято более 3 тыс. электронных копий паспортов и иных документов с персональными данными граждан РФ, а также 1,5 тыс. sim-карт. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в пресс-службе.