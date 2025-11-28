Весь экипаж горящего в Черном море танкера эвакуировали

На борту находились 25 человек

Редакция сайта ТАСС

© Turkish Directorate General for Maritime Affairs/ Handout via REUTERS

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Весь экипаж горящего в Черном море танкера Kairos под флагом Гамбии эвакуирован турецкими спасательными службами. Об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

"Шедший из Египта в Россию 274-метровый танкер Kairos с 25 людьми на борту передал сообщение о взрыве и пожаре в Черном море. Спасательные катера, буксиры и аварийно-спасательное судно были немедленно отправлены на место происшествия. 25 человек, находившихся на борту, были благополучно спасены", - говорится в заявлении Минтранса.