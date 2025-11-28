Суд арестовал основательницу центра в Подмосковье, где избивали подростков

Женщину заключили под стражу до 22 января 2026 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Истринский городской суд арестовал Анну Хоботову, основательницу реабилитационного центра в Подмосковье, где издевались над несовершеннолетними. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

"Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Хоботовой в виде заключения под стражу до 22 января 2026 года", - сказали в пресс-службе.

Хоботовой предъявлено обвинение по ст. 117 (истязание), ст. 127 (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетних) и ст. 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.

Ранее стало известно, что в городе Дедовске действовал реабилитационный центр для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом сотрудники центра на системной основе под предлогом избавления от девиантного поведения применяли насилие к несовершеннолетним.