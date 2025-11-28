Глава Чувашии рассказал о повреждениях домов в Чебоксарах из-за атаки БПЛА

При атаке беспилотников на город 26 ноября повреждения получили жилые дома, а также здания колледжа, издательского дома, центра реабилитации и коммерческие объекты, сообщил Олег Николаев

ЧЕБОКСАРЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Повреждения при атаке беспилотных летательных аппаратов, которая произошла 26 ноября в Чебоксарах, помимо ряда жилых домов получили также здания колледжа, издательского дома, центра реабилитации и коммерческие объекты. Об этом глава Чувашии Олег Николаев сообщил журналистам национальной телерадиокомпании республики.

26 ноября была совершена атака БПЛА в Чебоксарах, в результате с ранениями госпитализировали мать с ребенком. Женщину в тот же день прооперировали, подростка выписали 28 ноября. Власти отмечали, что повреждения получили два многоквартирных дома, коммерческие объекты. Восстановительно-ремонтные работы продолжаются.

"Прилет был одним из самых разрушительных. <…> Пострадали жилые дома, <…> более всего - дом по проспекту Мира. <…> Пострадал <…> еще ряд социальных объектов: колледж, <…> издательский дом, <…> центр реабилитации и <…> коммерческие объекты", - сказал Николаев.

По его словам, повреждения не являются критическими. В жилом фонде уже восстановили вентиляционные шахты, завершается работа по замене оконных рам.