ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнения в Индонезии

Председатель Совфеда попросила передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших
Редакция сайта ТАСС
18:34

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования председателю Совета представителей Регионов Народного консультативного конгресса Республики Индонезия Султану Бахтиару Наджамудину в связи с последствиями наводнения на острове Суматра.

"Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами и значительными разрушениями в результате наводнения на острове Суматра. От имени Совета Федерации <...> и от меня лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - написала Матвиенко в письме на его имя.

Также она выразила надежду на скорейшее выздоровление пострадавших и преодоление последствий стихии.

В результате наводнения в Индонезии погибли по меньшей мере 174 человека. Ранее Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии сообщило, что стихийное бедствие было спровоцировано проливными дождями, которые продолжаются в регионе с конца прошлой недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы. 

Матвиенко, Валентина ИвановнаИндонезияРоссия