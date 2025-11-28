Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнения в Индонезии

Председатель Совфеда попросила передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования председателю Совета представителей Регионов Народного консультативного конгресса Республики Индонезия Султану Бахтиару Наджамудину в связи с последствиями наводнения на острове Суматра.

"Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами и значительными разрушениями в результате наводнения на острове Суматра. От имени Совета Федерации <...> и от меня лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - написала Матвиенко в письме на его имя.

Также она выразила надежду на скорейшее выздоровление пострадавших и преодоление последствий стихии.

В результате наводнения в Индонезии погибли по меньшей мере 174 человека. Ранее Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии сообщило, что стихийное бедствие было спровоцировано проливными дождями, которые продолжаются в регионе с конца прошлой недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.