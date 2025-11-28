В Коми в ДТП погиб человек

Еще пятеро пострадали

СЫКТЫВКАР, 28 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб и еще пять получили травмы в ДТП на автодороге Сыктывкар - Ухта. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции Республики Коми.

"По предварительным данным, в 16:32 на 48-м км автодороги Сыктывкар - Ухта водитель Volkswagen Polo, мужчина 1970 года рождения, при обгоне попутно двигавшегося транспортного средства, лесовоза Volvo, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с Lada Largus. После этого Lada столкнулась с этим же лесовозом. Погиб водитель Lada, четыре его пассажира, а также водитель Volkswagen Polo получили травмы", - сообщила собеседница агентства.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все причины произошедшего.