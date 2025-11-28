У берегов Турции загорелся второй танкер

По данным местного Минтранса, пожар возник из-за внешнего воздействия

© Turkish Directorate General for Maritime Affairs/ Handout via REUTERS

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Танкер Virat под флагом Гамбии горит в Черном море недалеко от берегов Турции. По данным Минтранса Турции, пожар возник из-за внешнего воздействия.

"Танкер Virat получил удар примерно в 35 морских милях от побережья [Турции] в Черном море. На место происшествия были направлены спасательные команды и торговое судно. Все 20 членов экипажа на борту находятся в удовлетворительном состоянии. В машинном отделении плотное задымление. Ситуация находится под контролем", - говорится в заявлении ведомства.

Сообщения об инциденте с судном Virat появились после того, как ведомство проинформировало о пожаре на танкере Kairos, который шел из Египта в Новороссийск. По данным турецких СМИ, этот танкер мог получить повреждения в результате детонации морской мины в районе машинного отделения, где начался пожар. 25 членов экипажа благополучно эвакуированы. Россиян среди них нет, сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Стамбуле.

Оба инцидента произошли недалеко от побережья Турции, на расстоянии около 270 км друг от друга.